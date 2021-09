Peter Carmeliet, spécialiste du cancer, déménage son laboratoire au Danemark

Le médecin Peter Carmeliet (61 ans), chercheur primé de la KU Leuven dans le domaine du cancer, quitte l’Université de Louvain avec son laboratoire de 60 personnes pour s'installer au Danemark. Il pourra en effet y travailler plus longtemps qu’en Belgique et bénéficier d'un budget plus important, rapportait samedi le quotidien De Tijd. Depuis plusieurs années déjà, le professeur Carmeliet (photo) plaide pour que la possibilité soit donnée aux chercheurs qui ont atteint 65 ans de poursuivre leur travail, s’ils le souhaitent. Comme c’est le cas dans d’autres pays.