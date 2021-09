Une brochure pour promouvoir le multilinguisme dans les écoles bruxelloises

La brochure bilingue "Plus de langue dans l'éducation à Bruxelles - Grandir en multilingue à Bruxelles, à l'école et en dehors" donne un aperçu des principales informations, méthodologies et projets sur le multilinguisme dans l'éducation. Quelque 4.000 exemplaires seront distribués.

"Nous voulons encourager davantage d'écoles à s'investir plus dans le multilinguisme dans les limites des possibilités actuelles. Avec cette brochure, nous expliquons comment. C'est la première fois qu'une vision bruxelloise plus centrale sur le multilinguisme est envoyée aux écoles des réseaux flamand et francophone", a déclaré le ministre Sven Gatz (photo archives).

Les possibilités de collaborations entre écoles du réseau flamand et francophone ne sont certainement pas encore épuisées. La brochure doit également le démontrer. "Personnellement, j'aimerais à terme que chaque école bruxelloise ait une école sœur dans l'autre réseau linguistique", a avoué Sven Gatz.