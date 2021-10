Déclaration de septembre : "La Flandre doit devenir la championne de l'ère post-Covid"

Le gouvernement flamand veut tirer parti de la sortie de crise sanitaire pour propulser la Flandre au sommet, a fait comprendre lundi le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), lors de sa traditionnelle Déclaration de septembre devant le Parlement flamand. "La Flandre doit devenir la championne de l'ère post-Covid", a-t-il ainsi déclaré. Dans son discours, Jan Jambon a énoncé les priorités de sa coalition : plus d'emplois, plus d'ambition climatique et un gouvernement plus efficace.