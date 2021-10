Ouverture de l’année académique à la KUL : "Les universitaires doivent pouvoir s’exprimer en toute sécurité"

Dans son discours d'ouverture, le recteur Luc Sels a déclaré que les universitaires flamands devaient continuer de prendre part au débat social. Ils doivent aussi pouvoir exprimer leurs opinions en toute sécurité.

"Je ne peux plus compter les universitaires qui ont eu besoin d'une surveillance policière au cours de l'année écoulée", a-t-il indiqué au micro de la VRT. "C'est une tendance que l'on observe dans presque tous les pays occidentaux. Les Pays-Bas ont le même problème. Et cela m'inquiète, surtout vu la brutalité avec laquelle les gens sont abordés. Il y a évidemment un lien avec la pandémie. On pense notamment au mouvement anti-vaccination. Mais de nombreux autres thèmes sont concernés, comme par exemple la diversité et l'inclusion".

On notera qu'à partir de ce lundi, les étudiants de la KUL peuvent à nouveau assister aux cours dans l'auditorium, mais ils garderont aussi l’opportunité de les suivre en ligne.