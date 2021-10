Un mois après la rentrée, des centaines d'écoles primaires flamandes sont toujours sans manuels scolaires

La situation est loin d’être évidente pour les enseignants et les élèves. "Nos enseignants doivent être très créatifs et continuent encore et toujours de faire des copies", explique Marleen Hille, directrice de l'école Pius X à Anvers. "Cela fait beaucoup de travail en plus, mais ça représente aussi des coûts supplémentaires importants".

"Cela nous frustre énormément", déclare de son côté Eric Van Roy, directeur de l'école Toppunt à Geel. "Cela cause beaucoup de désagréments en classe. Les enfants suivent les cours avec de nombreux paquets de feuilles. De plus, les enseignants doivent élaborer leurs propres agendas scolaires. Après une période infernale de covid, nous pourrions vraiment nous en passer. A l’heure qu’il est, nous ne pouvons pas nous concentrer sur notre tâche principale."