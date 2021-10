460 millions d’euros pour améliorer la mobilité à Gand

Le gouvernement flamand a donné lundi son feu vert à une série d'investissements importants en infrastructure à Gand (Flandre orientale), pour un montant de 460 millions d’euros. Le quartier de la gare et la Dampoort (photo) en seront les bénéficiaires puisque le R40 y sera mis sous tunnel et deux lignes de tramway verront le jour. Ces travaux répondent aux demandes portées depuis des décennies par les riverains gantois qui dénonçaient l'insécurité et les nuisances provoquées par le trafic dans cette zone.