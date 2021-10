Deux frères palestiniens arrêtés dans le cadre d’un dossier de terrorisme

La justice a interpellé deux frères palestiniens dans le cadre d’une enquête sur des faits de terrorisme et une violation de domicile. Ils sont connus des autorités pour leur radicalisation et se seraient introduits dans la maison d’un couple auquel ils reprochaient de vivre de façon "trop occidentale". Lors d’une perquisition menée au domicile d’un des deux frères, à Roulers, un engin explosif incomplet aurait été retrouvé. L’homme a été arrêté pour implication dans les activités d’un groupe terroriste et violation de la loi sur les armes à feu.