Seul un tiers des élèves wallons suivent les cours de néerlandais à l’école

Le désintérêt pour le néerlandais comme première langue étrangère dans les écoles de Wallonie n’est pas nouveau. La tendance se dessine de plus en plus clairement depuis de nombreuses années déjà. Il y a dix ans environ, autant d’élèves de première secondaire choisissaient le néerlandais que l’anglais comme deuxième langue. Mais depuis lors, la popularité du néerlandais bat de plus en plus de l’aile.

L’an dernier, seuls 34% des élèves wallons de première secondaire ont ainsi opté pour le néerlandais - c’est le pourcentage le plus bas jamais enregistré. Et 64% des élèves avaient choisi l’anglais comme première langue étrangère, alors que 2% préféraient apprendre l’allemand.

"Le néerlandais a toujours eu la vie dure en Wallonie, mais la situation s’est encore dégradée", commente le journaliste Christophe Deborsu (RTL), qui est l’un des Wallons les plus connus résidant en Flandre. "Le néerlandais est une langue difficile et l’anglais est aussi plus populaire grâce aux média sociaux, à l’internet et l’informatique", explique le journaliste francophone.

Il estime d’autre part que "la percée du parti nationaliste flamand N-VA joue un rôle important. Beaucoup de Wallons estiment qu’il ne vaut pas la peine d’apprendre le néerlandais si la Belgique est vouée à être divisée en deux prochainement. Je l’entends dire sans cesse", souligne Deborsu (photo archives).