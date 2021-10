Trois communes flamandes sur quatre "pauvres" en médecins généralistes

Les chiffres ne disent pas tout, mais la situation reste préoccupante. Quoi qu'il en soit, la charge de travail reste très élevée pour les médecins. "Tous les généralistes sont surchargés de travail. Il y a une pénurie depuis longtemps", déclare Dirk Devroey. Et même si cela ne signifie pas qu'en tant que patient, vous ne pouvez plus trouver un généraliste partout, le problème existe bel et bien. "Nous travaillons aussi avec les listes d'attente et des arrêts de patients", a témoigné Sophie Van Steenbergen de Jong Domus (l'association des jeunes médecins généralistes) dans "De ochtend" sur Radio 1 (VRT).

L'augmentation (supplémentaire) du quota de médecins généralistes - permettant à un plus grand nombre de médecins généralistes d'obtenir un diplôme - peut-elle être une source de réconfort ? "Cela peut encore aider, mais ce n'est pas suffisant, dit M. Devroey. "Mais le généraliste moderne n'est plus toujours prêt à travailler 80 heures par semaine, comme le font de nombreux généralistes plus âgés. Quand ils partent à la retraite, il faut en fait 1,5 nouveau généraliste."

La fusion des cabinets de médecins généralistes peut-elle alors aider ? "Oui," pense Devroey. "Cela rend également le métier de médecin généraliste plus attractif si l'on ne doit pas se concentrer sur l'administration". Zorg en Gezondheid l'a également compris. "Nous avions l'habitude de travailler avec une prime d'établissement. Les médecins généralistes recevaient une contribution financière s'ils s'établissaient dans des régions comptant peu de médecins. Mais le système s'est avéré inefficace", explique Ria Vandenreyt.

"Maintenant, nous allons nous concentrer sur la formation à la pratique multidisciplinaire. Cela signifie que nous allons fournir une contribution financière aux médecins généralistes qui demandent de l'aide ou qui fusionnent dans des cabinets. Le système prendra effet à partir de 2022."