Le prix du mètre carré est le plus élevé à Knokke-Heist, selon un nouvel outil de comparaison

Si l’on compare les prix dans les différentes Régions et provinces du pays, on constate que l’immobilier est nettement plus cher en Flandre qu’en Wallonie. Le prix moyen d’un appartement y est ainsi 30% plus élevé : 2.770 euros par mètre carré en moyenne en Flandre contre 2.105 euros en Wallonie. Pour les maisons également, la différence est nette : 2.008 euros par mètre carré dans le nord du pays, contre 1.512 euros dans le sud de la Belgique.

Bruxelles reste la Région où l’immobilier est le plus onéreux : le prix moyen au mètre carré y est de 3.531 euros pour les appartements et 2.787 euros pour les maisons.

Si Knokke-Heist est la commune la plus chère du pays, Gand (photo) en Flandre orientale est la ville flamande de taille moyenne la plus onéreuse : pour un appartement il faut débourser en moyenne 3.235 euros par mètre carré et pour une maison 2.498 euros le mètre carré.

Les prix diffèrent aussi par province. Ainsi, pour les appartements, c’est en Flandre occidentale que les prix sont les plus élevés, avec une moyenne de 3.187 euros par mètre carré. Ce sont vraisemblablement les prix des appartements au littoral qui font monter la moyenne pour la province. Le prix moyen pour une maison est en effet nettement plus bas en Flandre occidentale, soit 1.848 euros au mètre carré.