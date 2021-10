L’acteur Matthias Schoenaerts privé de permis pour avoir conduit sous influence de cocaïne

Les faits se sont déroulés il y a un an et demi. L’acteur Matthias Schoenaerts avait été arrêté par la police dans le centre d'Anvers, alors qu'il avait pris un sens interdit. Un test de dépistage de stupéfiants effectué sur place avait révélé que le comédien était sous influence de cocaïne au moment des faits.

Matthias Schoenaerts a écopé de quatre mois d'interdiction de conduire et d’une amende de 2.000 euros avec sursis. Le juge a par ailleurs imposé une interdiction de conduire supplémentaire de 21 jours et une amende effective de 400 euros pour l’infraction routière dans la rue à sens unique.

L'acteur devra en outre repasser un examen de conduite théorique et pratique. Il devra également se soumettre à un certain nombre de tests médicaux et psychologiques avant d'être autorisé à conduire à nouveau.