Une organisation criminelle soupçonnée du blanchiment de 18 millions d'euros démantelée

Mardi, 19 perquisitions ont été menées à Bruxelles, Gand et Zele auprès de membres et de clients de l'organisation criminelle, au siège des sociétés utilisées pour le blanchiment d'argent et dans un coffre-fort bancaire appartenant à un membre de l'organisation. Six personnes ont été arrêtées, des dizaines de comptes bancaires ont été gelés et la police a saisi de nombreux équipements, notamment divers documents, sept machines à compter l'argent, un grand nombre de téléphones portables et d'ordinateurs, huit montres de luxe, 18.995 euros en espèces ainsi que deux voitures et une moto.

"Toutes les informations pertinentes concernant les fournisseurs étrangers d'argent liquide et les clients de l'organisation ont été partagées avec Europol et les forces de police des pays concernés", a ajouté le parquet de Hal-Vilvorde. "Sur la base de ces informations, d'autres enquêtes seront menées dans ces pays. Les entreprises en Belgique qui ont reçu de l'argent en espèces feront l'objet d'une enquête distincte s'il existe des indications qu’elles étaient au courant de l'origine clandestine de l'argent ou s'il apparaît que cet argent a été utilisé par elles à des fins illégales, comme le paiement de personnel non déclaré."