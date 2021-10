Abattage : la Cour constitutionnelle confirme l'obligation d'étourdissement préalable

Le ministre flamand du Bien-être animal, Ben Weyts (N-VA) s’est montré satisfait de cette décision. "Il y a quelques années, on m'a déclaré fou parce que je voulais mettre fin à l'abattage sans étourdissement. Aujourd'hui, c'est un fait. Je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui ont continué à nous soutenir sur ce chemin difficile", a-t-il déclaré.

"Grâce à cet arrêt, il devient plus difficile de continuer à dire 'non' et beaucoup plus facile de dire 'oui' à l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. Dans la région de Bruxelles aussi, par exemple. La Flandre montre la voie vers plus de bien-être animal", estime-t-il encore.

Selon Ben Weyts, la Flandre a joué un rôle de pionnier dans ce domaine en Europe et peut en être fière. "Je comprends les sensibilités de certaines croyances religieuses. Mais pour nous, il n'a jamais été question de religion, mais toujours de bien-être animal. Tournons maintenant la page une fois pour toutes et œuvrons ensemble pour plus de bien-être animal", conclut-il.