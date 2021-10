Inondations : le gouvernement fédéral accorde un prêt de 1,2 milliard d'euros à la Wallonie

Ce prêt entre le fédéral et une entité fédérée constitue une première. Le Premier ministre Alexander De Croo souhaite à l'avenir aller plus loin et instaurer un mécanisme de solidarité interfédéral, à l'instar de celui existant en Allemagne.

"Il est clair que l'on sera de plus en plus confrontés à l'impact du changement climatique. J'ai donc envoyé une lettre à tous les ministres-présidents pour entamer un véritable débat sur la manière dont on gère ce futur plus incertain. Le Comité de concertation est un bon endroit pour entamer cette discussion. N'aurait-on pas besoin d'un mécanisme de solidarité interfédéral en cas de calamité naturelle ? En Allemagne, ils ont un mécanisme de solidarité permanent. C'est un élément qui manque dans notre structure fédérale."

L'actuelle loi de financement ne permet en effet pas au fédéral de faire un don, seuls les prêts sont juridiquement possibles, a-t-il également observé.