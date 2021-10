Le masque : où peut-on l’enlever, où faut-il encore le garder ?

- Dans toute la Belgique et pour les personnes de plus de 12 ans dans les gares et aéroports, dans les bus, trams, métros, trains, avions et les salles d’attente fermées. Aux arrêts qui se trouvent à l’air libre, le masque peut être enlevé.

- Dans les établissements de soins de tout le pays, comme les hôpitaux et les maisons de repos et de soins.

- Pour les métiers de contact médicaux et non-médicaux, comme les coiffeurs et les salons de beauté. Tant le personnel que les clients doivent garder le masque.

- Lors d’événements à l’intérieur, comme les concerts, les compétitions sportives ou les congrès qui rassemblent plus de 500 personnes et où le CST n’est pas réclamé.

- A Bruxelles mais aussi en Wallonie - la décision du gouvernement wallon date de ce jeudi - le port du masque n’est pas encore assoupli ce 1er octobre, en raison d’un taux moins élevé de vaccination qu’en Flandre. Ce sont donc les règles en vigueur jusqu’à ce 30 septembre qui persistent. Le masque doit être conservé au travail, dans l’Horeca, les magasins, les rues commerçantes, sur les marchés, dans l’enseignement (y compris l’enseignement néerlandophone à Bruxelles).

Dès ce 1er octobre dans la Région Capitale et dès le 15 octobre en Région wallonne, le Covid Safe Ticket pourra être exigé dans les discothèques, pour les événements de plus de 50 personnes à l’intérieur et plus de 200 personnes à l’extérieur, dans les cafés et restaurants. Ceci permettra alors aux clients et visiteurs de retirer le masque.