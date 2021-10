Les centres de vaccination en Flandre encore ouverts jusque fin 2021

Les Bruxellois de 65 ans et plus pourront, dès ce lundi 4 octobre, se présenter dans un point de vaccination pour recevoir leur dose de rappel de vaccin contre le Covid-19, annonce pour sa part la Commission communautaire commune (Cocom). Ils devront se munir de leur carte d'identité,

À partir du lundi 11 octobre, 128.000 Bruxellois complètement vaccinés vont recevoir progressivement une invitation à se faire vacciner, d'abord les personnes de 85 ans et plus et ensuite les personnes des tranches d'âge plus jeunes. Outre les 4 centres de vaccination de Forest, Molenbeek, Pachéco et Woluwe-Saint-Pierre, les Bruxellois pourront également se rendre dans un Vacci-Bus, une antenne locale de vaccination, chez leur médecin, dans certaines maisons médicales et dans certains hôpitaux s'ils participent à la vaccination, détaille la Cocom.

Celle-ci recommande aux patients de consulter préalablement le site internet coronavirus.brussels. Le type de vaccin administré par lieu y est détaillé. La personne candidate à une troisième dose doit en effet s'assurer que les vaccins Moderna ou Pfizer sont bien proposés à la vaccination, ce qui est actuellement le cas dans les quatre grands centres de vaccination.