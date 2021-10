Une Hasseltoise de 16 ans, découverte dans le train par le styliste de Rihanna, défile à Milan

"Elle n’avait encore que 14 ans lorsqu’elle est rentrée d’une sortie en train à Gand avec la carte de visite d’un certain Tom Van Dorpe", racontait Els Deprez, la maman de Rozan, à Radio 2 (VRT). "Elle expliquait que ce monsieur voyait en elle un mannequin et souhaitait nous rencontrer. Je me suis renseignée auprès de personnes qui travaillent dans la photographie de mode et elles ont confirmé immédiatement que Tom Van Dorpe est l’un des plus grands stylistes que la Belgique, et même le monde entier, connaisse à l’heure actuelle. Acceptez de le rencontrer, nous conseillaient ces personnes", précisait Els Deprez.