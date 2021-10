Van Gucht : "Les écoles ne semblent pas être un catalyseur de l'épidémie"

L'impact de la rentrée académique doit encore être évalué. Le virologue Steven Van Gucht a souligné qu'en Flandre, les étudiants (se basant sur la tranche d'âge entre 18 et 24 ans) sont vaccinés à 84%, un chiffre s'élevant à 70% pour la Wallonie et qui chute à 42% pour Bruxelles. L'année dernière, les retours dans leur famille des étudiants qui vivent en kots pendant la semaine avaient posé problème, mais cette année la vaccination devrait éviter ce scénario.

La situation globale de la pandémie semble également se stabiliser, voire être en légère baisse, et suit "les prévisions les plus optimistes", pour citer le virologue de Sciensano. "En Flandre, les infections comme les admissions en hôpital sont en recul dans la plupart des provinces. À Bruxelles, nous assistons pour la deuxième semaine consécutive à une légère tendance à la baisse des hospitalisations et des infections. Mais bien que l'évolution soit favorable, les chiffres restent élevés", a rappelé Steven Van Gucht, justifiant par là le maintien des mesures sanitaires plus strictes pour la capitale.

Enfin, en Wallonie, le bilan semble être plus mitigé, avec néanmoins la province de Liège qui présente une tendance à la baisse des chiffres. Comme à Bruxelles, et contrairement à la Flandre, la Wallonie a finalement décidé que le port du masque restera obligatoire dans les secteurs où il est actuellement d'application. "Les assouplissements décidés par le Comité de concertation le 17 septembre dernier ne s'appliqueront pas, pour le moment, en Wallonie", a annoncé jeudi le gouvernement régional.

Concrètement, le masque devra toujours être porté dans les transports en commun et les gares, dans les magasins et les centres commerciaux, lors des déplacements dans les établissements Horeca, dans les salles de conférence, les foires commerciales, les auditoriums, les lieux de culte, les palais de justice, les bibliothèques et lors de manifestations. Il reste également obligatoire dans les lieux très fréquentés tels que les rues commerçantes, les marchés annuels et les foires.

Par contre, dans les lieux ou évènements durant lesquels le Covid Safe Ticket sera d'application dès ce 1er octobre (discothèques et évènements de masse), le port du masque ne sera pas obligatoire pour les visiteurs. Et lorsque le pass sanitaire sera étendu au sud du pays - ce qui devrait prendre plusieurs semaines au moins -, "les modalités relatives au port du masque seront revues dans certains secteurs", indique le gouvernement.