Bpost attend 1.200 camionnettes électriques d'ici la fin 2022

Le parc automobile de Bpost est l'un des plus grands du pays, riche de 18.000 exemplaires. Environ 10.000 sont des utilitaires qui permettent de livrer le courrier et les colis à domicile.

Cette flotte pourrait encore s'élargir à l'avenir avec le développement du commerce en ligne. Bpost pense qu'elle aura besoin de 18.000 véhicules utilitaires d'ici 2030 et espère que ces modèles seront exclusivement électriques.

Jusqu'ici, 400 nouveaux véhicules électriques ont été commandés par la société postale, ce qui représente une commande importante pour le marché belge. D'après les données de la fédération automobile Febiac, sur les huit premiers mois de 2021, 656 utilitaires légers électriques ont été immatriculés en Belgique.