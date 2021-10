La frégate belge Léopold Ier ne participera pas à un exercice militaire de l’OTAN

Au sein de la marine, cette non-participation résonne comme un échec. "Ce genre d'exercices est unique pour un équipage. Le fait que le Léopold Ier n'ait pas pu participer est sans précédent. Personne ne se souvient que cela se soit produit auparavant", déclare un officier. "Depuis l’arrivée de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS), nous devons recruter comme des fous et en même temps former. Or, nous avons besoin de formateurs et de temps pour cela. Et on en manque bien souvent."

C’est d’autant plus difficile à accepter que le Léopold Ier appartient au 1er groupe maritime permanent de l'OTAN (SNMG1). Il s'agit de l'une des quatre forces opérationnelles maritimes permanentes de l'OTAN, qui sont toujours déployables et peuvent accomplir un large éventail de tâches.

"L'équipage a reçu une formation et des exercices supplémentaires au cours des trois dernières semaines", explique Olivier Vogels de la Marine. "Nous avons fait appel à des formateurs supplémentaires avec beaucoup d'expérience". Si tout se passe bien et que l'équipage passe les tests avec succès, la semaine prochaine, le Léopold Ier pourra quand même prendre la mer la semaine prochaine et éventuellement rejoindre les autres navires.