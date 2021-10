Pas de 3e dose de vaccin pour les moins de 65 ans, pour le moment du moins

Si la recherche scientifique montre qu’une troisième dose du vaccin est utile, il y a au moins suffisamment de vaccins disponibles. "Notre pays a conclu un contrat européen de 23 millions de doses avec Pfizer et un contrat d'appoint plus modeste avec Moderna", explique Dirk Ramaekers. "On prévoit une troisième dose potentielle et même une possibilité de quatrième dose."

Le contrat prévoit une éventuelle troisième piqûre et une possibilité de quatrième piqûre.

L'éventuelle quatrième injection ne serait envisagée que pour des groupes très spécifiques "qui ont une réponse immunologique très difficile". Dirk Ramaekers souligne également qu'il est "prématuré" de se prononcer sur la quatrième piqûre. Nous devons attendre des recherches scientifiques supplémentaires. "Nos experts suivent la situation de près", dit-il.

S'il n'y a pas de troisième injection générale, notre pays éliminera les excédents de vaccins par le biais du programme Covax des Nations unies. Il s'agit du programme international par lequel l'ONU et ses partenaires achètent des vaccins corona et les redistribuent aux pays pauvres.