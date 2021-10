Spectaculaire implosion de deux anciennes cheminées et tours de refroidissement à Langerlo

La centrale avait été fermée il y a quatre ans. Des particules de suie provenant de la centrale au charbon tombaient régulièrement dans le voisinage, dans les jardins des riverains. Des investissements avaient été réalisés pour l’achat de filtres, mais en raison de normes environnementales plus strictes, de problèmes techniques et aussi d’un rachat, la centrale n'avait plus aucun avenir.

La centrale électrique fera place à une nouvelle industrie, bien que le nouveau propriétaire n'exclue pas la possibilité d'une nouvelle centrale. "Les installations lourdes pour l'approvisionnement en énergie et la décharge sont en place, donc théoriquement c'est possible", a déclaré à la VRT Wesley Mazzei du Group Machiels, propriétaire du site.