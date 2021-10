Une maison moderniste située à Roulers remporte le prix flamand du patrimoine

Les propriétaires et occupants de la maison, Katrien Jansoone et Tom Priem, sont très heureux et en même temps surpris : "C'est une reconnaissance de notre travail de ces 20 dernières années. Vivre dans un monument est aussi une leçon d'humilité, a déclaré Tom Priem, "car le mérite revient en fait à l'architecte visionnaire et au client qui lui a donné carte blanche à l'époque."

Le ministre flamand du patrimoine Matthias Diependaele (N-VA) a remis le prix 2021 aux propriétaires lors d'un événement festif au De Bijloke à Gand : "La restauration est l'œuvre de toute une vie pour les habitants. Grâce aux travaux réalisés, ils ont une fois de plus revalorisé leur maison pour en faire un exemple de l'architecture de l'entre-deux-guerres, prête pour un nouveau chapitre."