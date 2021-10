Des photographies de la collection privée de l’écrivain Stijn Streuvels exposées à Anvers

L'environnement rural du sud de la Flandre occidentale offre bien sûr beaucoup de matière, non seulement pour ses livres, mais aussi pour ses photographies. Arne De Winde : "Il documente la vie rurale et est fasciné par certains types, professions, figures, têtes de personnages. En même temps, il transcende le cliché, car outre les portraits majestueux, il s'intéresse aussi à ce qui se passe avant et après la pose, l'espièglerie spontanée, l'amusement et le divertissement après le travail."

Ce qui soulève bien sûr la question de savoir si et dans quelle mesure il existe un lien entre les photographies et les romans de Stijn Streuvels dans lesquels il peint de manière réaliste la vie des paysans de la Flandre-Occidentale . Jeroen Cornilly : "Il y a une relation, même si elle est parfois difficile à déterminer, car pour de nombreux clichés, nous ne savons pas de quand elles datent. Mais si vous lisez "De vlaschaard" et que vous mettez le texte à côté des photos qu'il a prises vers 1900-1905, alors vous ressentez l'atmosphère de ces photos dans l'œuvre et vice versa. Je peux l'imaginer assis à sa table d'écriture avec ces photographies à portée de main."