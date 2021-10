Une conductrice grièvement blessée après un frontal avec une machine agricole à Pulle

L'accident s'est produit sur la Boudewijnlaan, à Pulle, une route à deux voies. Selon le conducteur du véhicule agricole, la voiture s'est engagée dans le virage en dépassant la ligne blanche située au milieu de la voie. Comme la déchiqueteuse de maïs occupait toute la largeur de la voie, le choc a été violent. Les broches du véhicule agricole se sont encastrées dans la voiture. Le conductrice était coincée et a dû être libérée par les pompiers. Elle a été grièvement blessée et emmenée à l'hôpital.

L'accident de Pulle démontre une fois de plus qu'il est important d’être très attentif sur les routes en cette période de récoltes. Les véhicules agricoles sont souvent plus larges que les autres véhicules. Sur son site web, l'association de mobilité Touring donne quelques conseils pour éviter les accidents sur les routes de campagne avec les véhicules agricoles : faites attention lors des dépassements, soyez attentif dans les virages et gardez vos distances.