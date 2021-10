Des organisations sociales contestent en justice la politique flamande au logement

Le gouvernement flamand a décidé de réviser sa politique en matière de logement social, notamment en fusionnant, dès le 1er janvier 2023, les sociétés de logement (SHM) et celles en charge de la location de bureaux sociaux (SVK) dans chaque commune de Flandre. Un autre pan de la réforme supprime le système de points qui devait accorder une priorité dans l'attribution d'un logement aux ménages à bas revenus en recherche d'un toit.

Trente-huit organisations sociales ont décidé de s'adresser au Comité européen des droits sociaux, une institution du Conseil de l'Europe chargée de la mise en œuvre par les États membres de la Charte sociale européenne, pour tenter d'obtenir l'annulation de certaines dispositions, rapportent ce lundi les journaux 'De Morgen' et 'Het Laatste Nieuws'.

"Actuellement, plus de 155.000 familles sont sur une liste d'attente pour un logement social, 47% des logements locatifs privés sont de qualité insuffisante et 52% des locataires privés consacrent plus d'un tiers de leurs revenus à leur loyer", indique le porte-parole de l'organisation faîtière Vlaamse Woonzaak, Hugo Beersmans. "Nous avons essayé de soulever la question avant la formation du gouvernement flamand, mais l'accord de coalition (de l'équipe dirigée depuis 2019 par le ministre-président Jan Jambon) a montré que ce n'était pas une priorité. Nous n'avons plus eu de contact avec le gouvernement. Et à partir de maintenant, nous allons nous concentrer pleinement sur cette affaire" à porter le 17 décembre prochain devant le Comité européen des droits sociaux, a ajouté Beersmans.