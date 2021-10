La princesse Elisabeth entame des études à l’université d’Oxford et découvre le Lincoln College

Le Lincoln College à Oxford a été fondé en 1427 par l’évêque de Lincoln de l’époque, Richard Fleming. Il accueille environ 300 étudiants effectuant un premier cycle d’études universitaires et 300 autres qui suivent un post-graduat ou préparent un doctorat. Parmi ses anciens étudiants, le College compte l’auteur de romans policiers John le Carré, l’actrice Emily Mortimer et l’actuel ministre des Finances britannique Rishi Sunak. Tout y respire des siècles de tradition, d’étude et de recherche, d’échanges entre étudiants et professeurs, de convivialité aussi.

Le Lincoln College possède une large infrastructure sportive et l’une des plus belles bibliothèques d’Oxford. On y apprécie aussi les disciplines artistiques comme le théâtre et la musique. Elisabeth joue du piano et peint par moments. Elle devrait donc s’y sentir dans son élément.

A Oxford, la princesse Elisabeth devrait pouvoir se fondre dans la foule, dans une relative anonymité. Ce qui ne lui est pratiquement plus possible en Belgique.