Les Pandora Papers révèlent une nouvelle affaire d’évasion fiscale : 1.217 Belges y figurent

Un disque dur, contenant plus de 11,9 millions de documents datés de 1996 à 2020, s'est retrouvé entre les mains du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), dont font notamment partie, pour la Belgique, les quotidiens Le Soir et De Tijd et le magazine Knack. Dans ces documents, qui contiennent quelques précieux secrets, figurent plus de 29.000 bénéficiaires de sociétés écrans, dont 35 chefs d’Etats anciens et actuels - comme l’ex-Premier ministre britannique Tony Blair -, mais aussi des artistes de réputation mondiale comme Elton John, Ringo Starr et Julio Iglesias, et 1.217 Belges. Leur identité n’est pas encore connue.