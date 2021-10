Un camion percute un pont, l’E40 rétrécie à hauteur de Grand-Bigard

Vers 14h ce lundi, un camion a percuté un pont et un panneau de signalisation au-dessus de l’autoroute E40 vers Bruxelles, à hauteur de Grand-Bigard. Des débris sont éparpillés sur la voie.

L’accident n’a pas fait de blessés, mais il faudra enlever les débris et vérifier si l’infrastructure n’a pas été affaiblie par le choc. D’après les pompiers du Brabant flamand, le chargement du camion montait trop haut.

Le Centre flamand du trafic estimait que les embarras de circulation pourraient se prolonger pendant de longues heures en fin d’après-midi. "Nous voyons actuellement six kilomètres de circulation à l’arrêt", indiquait Peter Bruyninckx du Centre via Twitter à 14h45.

Vers 16h, les deux bandes de circulation de gauche étaient cependant rouvertes à la circulation, après que la stabilité de l'infrastructure ait été contrôlée. Tdrois autres bandes restaient fermées.

Les automobilistes doivent partiellement quitter l'autoroute E40 à Ternat et continuer leur route via les routes locales. Il est également conseillé de se rendre à Bruxelles via Anvers ou Hasselt.