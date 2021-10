Une étude universitaire belge révèle l’effet isolant des forêts

Les forêts européennes sont jusqu'à dix degrés plus froides en été et jusqu'à 12 degrés plus chaudes en hiver, indique une étude à grande échelle menée par la KU Leuven, l'UAntwerp et de l'UGent - les trois universités de Louvain, Anvers et Gand. C'est la première fois que l'effet isolant des forêts est cartographié de manière aussi détaillée. L'étude a été publiée ce lundi dans la revue scientifique Global Change Biology.