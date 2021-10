Abel Demeestere sacré "Premier Cuisinier de Belgique"

Outre Abel Demeestere, Jamal Aichi, chef du restaurant "Les Terrasses du Prince" à Gembloux, Christophe De Meur, chef à l'ambassade britannique à Bruxelles, le chef privé brugeois Diego De Baets, Stijn De Smet, sous-chef du restaurant "Blunch" à Zele (Flandre orientale) participaient à la finale et se disputaient le titre protégé de "Premier Cuisinier de Belgique".

Chacun devait élaborer un menu composé, en entrée, de daurade royale et langoustines, d'un plat principal à base de lapin en sauce accompagné de ses trois garnitures et d'un dessert au chocolat, flan, biscuit roulé et crème glacée.

À 22 ans, le Louvaniste Abel Demeestere s'est imposé à Bruges dans ce concours d'excellence professionnelle qui entend encourager la créativité et l'innovation des jeunes chefs.



Le jeune lauréat est le fils du chef-coq Lieven Demeestere, qui tient le restaurant Arenberg à Heverlee - un établissement primé d’une étoile Michelin. Mais Abel travaille actuellement au restaurant 3 étoiles Hof Van Cleve (photo) de Peter Goossens. Il affirme devoir sa victoire à son patron. "Il m’a appris énormément de choses, ce qu’on peut et ce qu’on ne peut pas faire en cuisine. J’ai pu remporter des points pendant le concours grâce à ses bons conseils".