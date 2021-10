Il y a maintenant 3,6 millions de voitures particulières en Flandre

Le nombre de voitures particulières enregistrées en Flandre augmente d’année en année, mais cette augmentation se tasse ces derniers temps. Le nombre de voitures roulant au diesel est également en baisse. Des 3,6 millions d’autos actuellement enregistrées, 1,55 million roule cette année au diesel. C’est 8% de moins qu’en 2020, alors que le nombre de voitures particulières à l’essence a augmenté de 4%.

Comparées aux véhicules au diesel et à l’essence, les voitures particulières au LPG, électriques et hybrides sont en minorité. Cette année, on recense 176.000 voitures hybrides, 30.000 voitures électriques et 10.000 qui roulent au LPG.

La quantité de véhicules hybrides augmente rapidement, chaque année. Entre 2020 et 2021, leur nombre a augmenté de 66%, alors que le nombre de voitures électriques a flambé de 73% sur la même période.