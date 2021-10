La Belgique renouvelle son soutien financier au déminage en Irak et Syrie

La présence de restes de guerre en Irak et en Syrie représente une menace permanente pour les civils. "En Syrie, on estime que la moitié de la population est menacée par des matières explosives non-déclarées. En Irak aussi, les défis sont importants. À Mossoul, par exemple, il reste des millions de tonnes de débris de guerre contenant des restes d'explosifs, y compris des précédents conflits", exposent les Affaires étrangères.

Ces restes explosifs de guerre entravent le redémarrage des activités économiques ainsi que la reprise de la vie quotidienne. "L'action contre les mines est donc essentielle pour la stabilisation post-conflit, qui, en Irak et en Syrie, est nécessaire pour contribuer à empêcher le retour de l'EI", indiquent les Affaires étrangères.

Ces dernières années, les fonds alloués ont été utilisés notamment pour le déminage, la sensibilisation aux risques et l'assistance aux victimes, contribuant ainsi à soulager les besoins de la population civile. En Syrie, la localisation des mines est en train d'être cartographiée, afin que les équipes de terrain puissent progressivement se concentrer sur le déminage. En Irak, les acteurs nationaux du déminage travaillent déjà efficacement.

Les Affaires étrangères ont rappelé que l'Unmas travaille avec des équipes de déminage mixtes, composées de femmes et d'hommes. "L'action antimines ne peut être véritablement durable que si elle est sensible au genre et inclusive. Il est important que les besoins et les perspectives des femmes, des filles, des garçons et des hommes soient tous pris en compte", conclut le communiqué des Affaires Etrangères.