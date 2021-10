Les hommes cisgenres exclus d’une soirée à Gand : y a-t-il eu discrimination ?

Liesbet Stevens est avocate et directrice adjointe de l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes. Elle explique comment un tel incident serait considéré d'un point de vue juridique, s'il devait déboucher sur une action en justice dans le domaine de la discrimination. Est-ce une discrimination ou non ? "La discrimination peut être définie dans trois domaines différents, dont l'un est "la fourniture de biens et de services". Dans ce cas, ce café fournit des biens et des services, même si cela peut paraître étrange."

Il est important de le nommer légalement de cette façon, dit Liesbet Stevens : "Parce que si vous voulez faire une différence fondée sur le sexe ou le genre, les normes sont plus strictes dans le contexte des biens et services que dans celui des activités sociales ou culturelles."