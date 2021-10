La filière porcine lance un premier label national de bien-être animal

Le label Belpork offre aux détaillants tels que les bouchers et les supermarchés la possibilité de définir leurs propres accents importants pour eux et leurs clients. Ils peuvent donc fixer leurs propres exigences en plus des normes de base.

"Pour la première fois, une solution concrète est offerte aux producteurs locaux par le biais d’une initiative qui est supportée par l’entièreté de la chaine de production", se réjouit Liesbet Pluym. "Le nouveau label offre aux éleveurs et transformateurs la possibilité de percevoir un prix juste pour les efforts supplémentaires qu’ils fournissent chaque jour afin de présenter aux consommateurs une alimentation de qualité et équitable".