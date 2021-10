Sous la pression du PVDA, le salaire des parlementaires flamands sera réduit de 5%

Au bout du compte la mesure sera désormais effectivement mise en œuvre par le Bureau élargi du Parlement flamand. Willem-Frederik Schiltz, président de groupe du parti au pouvoir Open VLD, a déclaré à la VRT NWS.

"L'intention était de faire en sorte que le statut des parlementaires soit aussi similaire que possible dans toute la Belgique. Une étude a été réalisée à cette fin, et la présidente du Parlement flamand Liesbeth Homans (N-VA) a présenté cette proposition à la conférence de tous les présidents de parlement. Il semble qu'il y ait une certaine opposition ici et là. Nous réexaminons donc la proposition ici au Parlement. J'ai également convoqué le Bureau élargi aujourd'hui et nous adopterons la proposition ce mercredi."

La mesure devrait donc être effective à partir du 1er janvier prochain, l’indemnité des élus flamands, qui s'élève à environ 6000 euros, sera raboté de 5%.