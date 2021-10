Eddy Merckx enfourche un vélo spécialement conçu pour les personnes atteintes de démence

Le duo-vélo a été conçu par des étudiants de l’école supérieure Thomas More. "Les personnes atteintes de démence sont très sensibles, il peut leur arriver pleins de chose en chemin. Il est donc très intéressant pour la personne qui conduit le vélo de pouvoir garder l’autre personne à l’oeil", expliqueThibeau De Herdt, étudiant à Thomas More.

Faire de l’exercice est un facteur important pour les personnes atteintes de démence, car les activités sportives ont une influence sur leur état de santé. "Cela freine la dégradation de la mémoire, et on brise aussi leur passivité, on stimule ainsi le flux sanguin. Il n’y a donc que des avantages", souligne l’ergothérapeute, Anke Geerts.

Le duo-vélo pourrait être mis sur le marché pour un montant de 10.000 euros, soit le prix d’un vélo de sport professionnel.