En images : la poupée géante Amal, symbole des enfants réfugiés, parade dans les rues de Bruxelles

Amal (espoir en arabe) fait partie du projet artistique international "The Walk ". Partie le 27 juillet dernier depuis Gaziantep en Turquie, elle est arrivée en Europe en passant par la Grèce et l’Italie. Elle a ensuite traversé la France, la Suisse et l’Allemagne, avant d’arriver chez nous. Amal continuera son voyage en prenant la direction du Royaume-Uni.

Malgré le mauvais temps, de nombreux Bruxellois se sont rendus sur la place du Monnaie, notamment, pour admirer Amal. Le public s’est montré très enthousiaste face à cette parade enchanteresse. "C'est une façon pour moi d’expliquer à ma fille que, malheureusement, tous les enfants n'ont pas la liberté et la chance de grandir dans un nid chaleureux et un environnement sûr", commente une maman présente sur place.

Tout au long de son parcours dans les rues de la capitale, Amal a notamment été accompagnée par le Chœur des enfants de La Monnaie, ainsi que par des danseurs du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui. Le ministre flamand de la Jeunesse, Benjamin Dalle (CD&V), est également venu la saluer.