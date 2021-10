Le ministre Van Quickenborne demande une enquête sur l’Exécutif des musulmans de Belgique

C’est pourquoi le ministre engage donc une action en justice et met à nouveau l'exécutif musulman en demeure. Il l'avait déjà fait au début du mois de juillet. "Nous l'avons fait une deuxième fois, le lundi 4 octobre, et j'ai explicitement demandé à la Sécurité d'État de procéder à un audit de l'exécutif", a déclaré Vincent Van Quickenborne.

Le ministre souhaite spécifiquement que l'ingérence étrangère dans l'organisation fasse l'objet d'une enquête. "Des rapports provenant de notre pays, mais aussi de l'étranger, montrent que des organisations telles que Diyanet et le Rassemblement des Musulmans de Belgique sont des instruments permettant aux gouvernements étrangers de garder leur emprise sur la communauté musulmane."

Diyanet est l'organisation qui chapeaute une partie des musulmans de Belgique d'origine turque. Le Rassemblement des Musulmans de Belgique est une organisation qui, entre autres, supervise des dizaines d'imams que le Maroc envoie ici chaque année pendant le Ramadan.

Les deux organisations ont longtemps été critiquées pour leur trop grande proximité avec les gouvernements turc et marocain. "C'est de l'ingérence étrangère, et cela prouve une fois de plus qu'il y a vraiment un problème avec l'exécutif", ajoute Vincent Van Quickenborne.