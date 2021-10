Recherche d'un individu supposément armé : le jeune homme a été arrêté à Avelgem

On ne sait pas encore si l'homme était véritablement armé. La police et le parquet devraient donner plus de détails dans les heures à venir.

L'identité de l'homme suspecté d'être armé à la haute école Vives à Courtrai était connue, avait indiqué la police et le parquet. "Mais il n'a jamais été question de menaces concrètes", avaient-ils rajouté.

Plus tôt dans la journée, un étudiant disait avoir vu un homme descendre d'un bus, à Vives, avec un objet ressemblant à une arme à feu.

Les étudiants et le personnel de la haute école de Vives avaient alors été mis en sécurité par la police et les unités spécialisées. Tous les bâtiments du site ont été fouillés un par un. Plus tard dans la journée, toutes les écoles de Waregem avaient également été fermées par mesure de sécurité.

La photo d'un homme chauve armé circule sur internet, mais il s'agit d'un officier de police.