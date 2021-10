Les Français brisent le rêve des Belges et s’imposent 2-3 en demi-finales de la Ligue des Nations

Les Diables Rouges joueront contre les champions d'Europe quelques heures plus tôt (15h) à Turin pour la troisième place.

La première édition de la Ligue des Nations, en 2019, avec été remportée par le Portugal après une victoire 1-0 sur les Pays-Bas en finale.

Les Diables Rouges se montraient directement dangereux. Après une percée sur la droite, Romelu Lukaku servait Kevin De Bruyne, Hugo Lloris réalisait un arrêt réflexe spectaculaire pour détourner la frappe (4e).

Thibaut Courtois se montrait attentif sur les tentatives de Benjamin Pavard (8e) et Kylian Mbappé (23e).

Les Diables prenaient progressivement le match en mains. A la demi-heure, Jules Koundé se jetait pour empêcher Eden Hazard de frapper.

La Belgique concrétisait ce temps fort avec deux buts en quatre minutes. Servi par De Bruyne, Yannick Carrasco rentrait dans le rectangle côté gauche et frappait vers le premier poteau, surprenant Lloris, qui restait cloué sur place (1-0, 37e). Lancé sur la droite, Lukaku laissait passer le ballon entre ses jambes, prenait de vitesse Lucas Hernandez et crucifiait Lloris à nouveau au premier poteau (2-0, 41e).

Le gardien devait encore intervenir sur une frappe d'Eden Hazard avant la pause (45e).

Au retour des vestiaires, Paul Pogba tentait sa chance de loin, sans parvenir à cadrer (48e). Le danger se précisait lorsque Mbappé s'envoler sur la droite et centrait pour Griezmann, dont la reprise terminait de peu à côté (58e).

Comme les Belges en première période, les Bleus marquaient deux buts en quelques minutes. A la 62e minute, Mbappé récupérait le ballon sur la gauche et servait Benzema. Dos au but, l'attaquant du Real Madrid se retournait et frappait en retombant, envoyant le ballon au fond des filets (2-1). Six minutes plus tard, interpellé par le VAR, l'arbitre allemand Daniel Siebert accordait un penalty pour une faute de Youri Tielemans sur Griezmann. Des onze mètres, Kylian Mbappé ne tremblait pas (2-2, 69e).

Les Diables réagissaient et Lloris déviait un tir puissant de De Bruyne (73e).

La fin de match était haletante. A la 77e minute, Vertonghen contrait une frappe de Griezmann, puis Courtois détournait l'envoi d'Aurélien Tchouaméni. Après une reprise de peu à côté de Mbappé (86e), Lukaku, à la réception d'un centre de la gauche de Carrasco, pensait offrir la victoire aux Diables. Mais l'arbitre annulait pour un hors-jeu de l'avant-centre (87e).

A la 90e, l'équerre repoussait un coup franc de Pogba. Mais sur l'action suivante, un centre de Pavard de la droite trouvait Théo Hernandez au second poteau. Le latéral contrôlait avant de placer le ballon au fond des filets, envoyer la France en finale et briser les rêves belges en demi-finales, comme en 2018.

Les Français rencontreront l'Espagne, victorieuse 1-2 de l'Italie, dimanche (20h45) en finale à Milan.