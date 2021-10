Les théories du complot autour du militaire d'extrême droite Jürgen Conings alimentées depuis la Russie

Lors de sa disparition, et surtout après la découverte de sa dépouille, toutes sortes de suspicions ont été partagées via les réseaux sociaux, comme le fait que le soldat "en aurait trop su" et qu'il aurait été "assassiné".

Michel Hofman souhaite dès lors que l'armée mette plus rapidement en place une véritable cybercomposante afin de contrer les attaques des trolls sur internet.

À terme, quelque 300 soldats et civils hautement qualifiés travailleraient dans ce département pour y effectuer un travail défensif et offensif en ligne, écrivent plusieurs journaux flamands.