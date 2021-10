Première apparition publique de la princesse Claire depuis de longs mois lors de la remise du Prix Terre d’Avenir

Le Prix Terre d'Avenir est une initiative de la Fondation Reine Paola et est organisé en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout. Depuis 2010, ce Prix récompense les meilleurs essais intégrés et projets collectifs transversaux sur le thème de la terre, de l'espace ou de la relation entre l'homme et la terre, vus sous un angle scientifique, technique, artistique, écologique, socio-géographique ou cosmologique. Ce prix est attribué à des élèves des deuxième et troisième cycles de l'enseignement secondaire.

Pour la Flandre, ce sont des élèves de l’école technique libre (VTi) de Furnes (Flandre occidentale) Jorrit Baert, Abel Devos et Robbe Leroy, qui ont été les premiers lauréats avec leur projet "Caring for special needs", par lequel ils ont permis à des personnes malvoyantes de se promener de manière autonome dans le centre culturel et historique de Furnes, à l'aide d'une application de géolocalisation et de deux motos.

Le prix est décerné par un jury indépendant. Le vicomte Dirk Frimout est le président du jury de la Communauté flamande. Des prix sont également décernés aux élèves des Communautés germanophone et francophone.