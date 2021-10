L’onéreux médicament Zolgensma - donné à la petite Pia - sera remboursé

L'amyotrophie spinale (SMA) est une maladie neuromusculaire rare, autosomique récessive (liée à un défaut au niveau du gène SMN1) et invalidante qui se caractérise par une dégénérescence des motoneurones dans la moelle épinière. Elle se traduit par une atrophie des muscles squelettiques et une faiblesse musculaire qui touche généralement les membres. Selon les estimations, onze enfants sont concernés chaque année.

Il y a deux ans, toute la Belgique faisait subitement la connaissance de la petite Pia, un bébé atteinte d’amyotrophie spinale. Ses parents voulaient lui donner le médicament Zolgensma, dans l’espoir qu’elle puisse un jour mener une vie en chaise roulante. Mais ce médicament fabriqué par la firme pharmaceutique suisse Novartis coûte 1,9 million d’euros et n’était à l’époque pas remboursé par l’Institut national d’assurance maladie et invalidité.

Les parents et amis de Pia avaient alors organisé un financement participatif via sms pour tenter de rassembler les fonds nécessaires. L’appel à solidarité avait été couronné d’un franc succès puisque Pia pouvait recevoir à l'âge de 10 mois le médicament en une injection unique, à l'hôpîtal universitaire d'Anvers.

Un an plus tard, la maman de Pia (photo) faisait savoir que sa fille avait déjà effectué de nombreux progrès. Elle disait aussi espérer que le médicament soit un jour remboursé aux patients, et plaidait en faveur d’un dépistage de la maladie SMA via le test néonatal. Il semblerait donc que l’appel lancé par les parents de Pia ait été entendu.