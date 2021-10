Le Conseil d’Etat annule le permis pour 7 éoliennes (dont 5 déjà construites) à Lommel

"Le domaine Maatheide est un endroit où passent énormément d’oiseaux migrateurs", explique Jan Rodts de l’association flamande Vogelbescherming. "Cela va des canards, des oies et des petits oiseaux chanteurs aux rapaces et aux grues. Chaque année, au printemps et à l’automne, des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs passent par là. Il est irresponsable d’ériger de telles constructions à cet endroit-là. On sait que cela va faire des victimes".

Malgré des années de protestations d’associations environnementales, EDF Luminus a reçu en 2018 un permis de bâtir de la province du Limbourg et de la ministre de l’Environnement de l’époque, Joke Schauvliege. L’association Vogelbescherming est allée en appel au Conseil d’Etat, mais Luminus n’a pas attendu le jugement et a déjà construit cinq des sept éoliennes.

"Nous voulons que la construction des éoliennes soit immédiatement suspendue", explique Jan Rodts. "Bien que le pic de passages d’oiseaux à l’automne soit déjà derrière nous, de nombreux oiseaux migrateurs utilisent encore cette route et nous estimons donc que les éoliennes doivent être immédiatement mises à l’arrêt".

Mais ce n’est pas suffisant pour l’association de protection des oiseaux. "L’itinéraire de migration des oiseaux ne va pas subitement changer, et pour éviter qu’il n’y ait encore davantage de victimes, nous demandons que les turbines soient placées ailleurs. En tant qu’association environnementale, nous sommes favorables à l’énergie renouvelable, mais pas au détriment de la nature", souligne Rodts.

Luminus ne veut pas réagir à l’arrêt du Conseil d’Etat avant de l’avoir reçu.