Louvain : un étudiant ivre endormi dans une machine à asphalter

Le jeune homme de 21 ans était sorti dans la nuit de jeudi à vendredi et, ivre, s'était glissé dans le bac de chargement d'une asphalteuse pour dormir. Il avait enlevé ses chaussures et les avait mises de côté. Les ouvriers qui ont démarré la machine tôt le matin pour la laisser chauffer ont jeté un coup d'œil dans le bac de chargement et ont vu quelqu'un qui y dormait.

Comme ils ne réussissaient pas à réveiller l'étudiant, la police a été appelée. Après beaucoup d'efforts, celle-ci est parvenue à réveiller le dormeur. Il s'est avéré qu'il était encore complètement ivre et ne savait pas où il était ni comment il s'était retrouvé dans l'asphalteuse. Il a été emmené au commissariat pour cuver son vin dans des conditions plus sûres.

Le jeune homme conservera cependant plus qu’une cuite de sa sortie nocturne. Il recevra en effet un procès-verbal pour ivresse sur la voie publique. "Espérons que ce soit aussi une leçon pour d’autres jeunes afin que, même s’ils ont beaucoup bu, ils restent raisonnables. Et s’ils quittent le groupe, que d’autres veillent sur eux. Dans ce cas-ci, l’issue aurait pu être dramatique", indiquait le porte-parole de la police Marc Vranckx.