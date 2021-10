Stromae fera son grand retour sur scène à Werchter Boutique en 2022

L'affiche de Werchter Boutique sera, elle, dévoilée dans les prochains mois. Les billets pour cet événement d'un jour seront mis en vente à partir de ce mercredi 13 octobre via ticketmaster.be. En raison de la pandémie de coronavirus, l'édition 2020 du festival avait été annulée, tandis qu'il n'y a pas eu de Werchter Boutique cette année. Les détenteurs de billets pour le festival de 2020 seront contactés personnellement par Ticketmaster concernant le sort de leur billet.

Pendant les six ans de son absence de scène, Stromae (ou Paul Van Haver à la ville) s’est notamment consacré au label Mosaert créé avec son épouse Coralie Barbier, mais aussi à des clips vidéo pour notamment Billie Eilish et Dua Lipa. En novembre 2019, on l’avait revu brièvement sur scène avec le groupe Coldplay (vidéo).