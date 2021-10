C’est officiel : le pass sanitaire sera obligatoire dès le 15 octobre pour entrer dans les cafés bruxellois

Les événements strictement privés et respectant les jauges fixées pour d'événements de masse (50 personnes en intérieur; 200 en extérieur) qui y sont organisés ne sont pas concernés. Comme dans les discothèques et dancings, le personnel qui ne doit pas être soumis au CST doit porter le masque.

Dans le domaine du sport, la buvette tombe sous les règles de mise dans l'horeca, mais pas le vestiaire et les sanitaires où le port du masque reste obligatoire.

Pour ce qui est du secteur culturel, comme pour les foires et congrès, le CST doit être requis dès que l'événement réunit cinquante personnes et plus en intérieur et 200 personnes et plus en extérieur.

Les groupes scolaires en ce compris les encadrants sont exonérés pour autant que qu'ils soient présents dans le cadre d'une activité scolaire et que les règles de protection appliquées dans le cadre scolaire soient respectées (port du masque, etc).