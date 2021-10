Jamais autant de billets vendus à Bozar : l'expo David Hockney est déjà un énorme succès

La deuxième partie est consacrée à la modernité d'esprit de David Hockney, aujourd’hui âgé de 84 ans. Durant le confinement de 2020 l'artiste a mis en image le printemps durant trois mois, avec son iPad, depuis sa maison en Normandie. Les oeuvres ont été imprimées et montrent le paysage qui se transforme et fleurit. "The arrival of Spring, Normandy, 2020" démontre parfaitement comment Hockey reste contemporain et moderne.

Cette double exposition, qui offre au public la possibilité de contempler l'impressionnant "Bigger Trees Near Water" (2007), son œuvre la plus gigantesque (plus de 12 mètres de long), sera uniquement visible à Bozar. L’exposition David Hockney se tient jusqu’au 23 janvier prochain.