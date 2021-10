Une jeune fille de 15 ans sauve la vie d’un homme qui s’était étouffé avec un bout de viande au restaurant

Aline était au restaurant avec sa mère et son beau-père au moment des faits. "À un moment donné, j'ai entendu la propriétaire appeler le 112 parce qu'un client s'était étouffé avec un morceau de viande. J’ai voulu intervenir, mais ma mère m’a dit qu'il y avait déjà assez de gens autour de la victime. Les passants l'ont mis au sol. Alors que l'homme tendait la main vers sa gorge, j'ai crié depuis mon siège qu'ils devaient utiliser la manœuvre de Heimlich, mais cela n'a pas aidé", raconte-t-elle.

"Quand j'ai vu l'homme devenir bleu, j'ai sauté vers lui. Je ne sentais pas de pouls, alors je me suis immédiatement mise à genoux et j'ai commencé la réanimation. J'ai vraiment tout donné jusqu'à ce que l'homme reprenne conscience. À ce moment-là, tout le monde a dit : bravo, bravo ! J'ai reçu tellement d'adrénaline et j'ai continué jusqu'à ce que je n’en puisse vraiment plus. Quelqu'un d'autre a alors pris le relais et j'ai continué à répéter le rythme pour qu'il puisse continuer, jusqu'à ce que les secours soient enfin là. "